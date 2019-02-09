Тимур Жамалетдинов дебютировал за «Лех»

Автор: Евгений Морозов 0

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, которого арендовал польский «Лех», дебютировал за польскую команду.  21-летний россиянин под 11-м номером вышел на замену на 85-й минуте матча 21-го тура чемпионата Польши против «Заглембле» (1:2).

Жамалетдинов появился на поле при равном счете, однако на 93-й минуте болгарский защитник «Леха» Никола Вуядинович забил автогол, а клуб в итоге уступил.

Таким образом «Лех» прервал серию из трех побед и теперь занимает четвертое место в таблице, отставая от лидирующей «Лехии» на девять баллов. У клуба на данный момент 33 очка.

Жамалетдинов в этом сезоне принял участие в 12 матчах чемпионата России и забил 3 гола.

Фото: ФК «Лех»
Источник: еженедельник «Футбол»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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