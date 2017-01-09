Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита»

«Зенит» продолжает переговоры со своим бывшим капитаном Анатолием Тимощуком о его приглашении в тренерский штаб Мирчи Луческу. В случае соглашения между игркоом и питерским клубом, Тимощук завершит карьеру игрока, стартовавшую еще осенью 1995 года.

Как сообщается, несколько дней 37-летний украинец, который должен получить тренерскую лицензию PRO в январе или феврале, находится в Санкт-Петербурге и регулярно общается с руководством клуба.

Переговоры затягиваются из-за вопросов по срокам контракта. «Зенит» предлагает Тимощуку 1,5 года, в то время как экс-полузащитник сине-бело-голубых хочет подписать более длительное соглашение. Существует вероятность, что стороны сойдутся на полутора годах по контракту с опцией продления.

В ноябре прошлого года в СМИ сообщалось, что Тимощук, который покинул «Кайрат» по истечении срока контракта, после матча Лиги Европы «Зенит» – «Маккаби» (2:0) встречался с Луческу.

Напомним, Тимощук выступал за «Зенит» с 2007-го по 2009-й, а затем после возвращения из мюнхенской «Баварии» с 2013-го по 2015 год. Сыграл 150 официальных матчей, забил 18 мячей. Вместе с «Зенитом» украинец дважды выиграл чемпионат России (2007, 2014/15), а также Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008-м. Кроме того, Тимощук выступал под руководством Мирчи Луческу в донецком «Шахтере» с мая 2004-го по февраль 2007 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт день за днем