Тимофей Маргасов покидает «Крылья Советов»

Защитник самарских «Крыльев Советов» Тимофей Маргасов покинул расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как известно, 24-летний футболист покинул Белек, где в данный момент «Крылья» проводят свой сбор. Руководство самарцев пожелало Тимофею удачи в новом клубе, а также выразило благодарность за выступление в «Крыльях Советов». Напомним, сегодня президент «Локомотива» Илья Геркус заявил о том, что москвичи находятся в завершающей стадии переговоров с Маргасовым.

В текущем сезоне игрок сыграл за команду РФПЛ 5 матчей. За проведенное время на поле Тимофей не отличился результативными действиями.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «Крылья Советов»