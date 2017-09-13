Тимо Вернер: «Если я не продлю контракт с «Лейпцигом» сейчас, это не значит, что я покину его летом»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер заявил, что не спешит покидать клуб. Немец объяснил свою позицию.

«Конечно, я хочу играть в большом клубе. Возможно, «Лейпциг» тоже будет большим клубом — в чем я совершенно уверен.

В Испании есть три больших клуба: «Барселона », «Реал» и «Атлетико». В Англии — чуть больше: «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», но для меня это не тема, о которой я беспокоюсь.

Конечно, я обдумываю предложение [о новом контракте]. Если я не продлю его сейчас, это не значит, что я покину клуб летом.

В футболе все меняется быстро, и вы не знаете, где окажетесь, но я чувствую себя здесь комфортно», — сказал Вернер.

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo