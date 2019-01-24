Тим Ховард завершил карьеру, Марио Балотелли — в «Марселе», де Йонг — в «Барселоне», Игуаин — в «Челси». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 23 января.

1. Тим Ховард объявил о завершении карьеры в 2019 году

Американский вратарь известен по выступлениям за английские клубы «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон».

2. Группа, занимающаяся поисками самолета с Эмилиано Салой, обнаружила обломки в море

Аргентинский нападающий пропал без вести во время перелета из Нанта в Кардифф.

3. Френки де Йонг — новый игрок «Барселоны»

Контракт с 21-летним хавбеком вступит в силу летом и рассчитан до окончания сезона-2023/24.

4. Марио Балотелли стал игроком «Марселя»

Детали сделки между футболистом и командой не уточняются.

5. Игрок «Фулхэма» был арестован после драки

Абубакар Камара задержали на тренировочной базе команды.

Фото: Global Look Press

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