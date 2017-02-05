Тим Кэхилл был удален перед выходом на замену

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Скандальный эпизод случился в матче австралийской А-лиги. Одним из главных участником событий стал форвард «Мельбурн Сити» Тим Кэхилл.

В конце дерби между с «Мельбурн Виктори» арбитр засчитал спорный автогол в ворота гостей. Это и стало поводом для потасовки между футболистами и тренерами команд. В это время Кэхилл готовился выйти на замену, но судьи решили показать ему красную карточку. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу «Мельбурн Виктори».

37-летний Тим долгое время выступал в английской Премьер-Лиге. С 2004 по 2012 года австралиец защищал цвета ливерпульского «Эвертона».

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Болельщики купили 30 тысяч билетов на Кубок конфедераций за первые сутки начала продаж

Русский сезон. В финал А-лиги вышел клуб бизнесмена из России

Главное приключение лета: ЧМ-2014. Сборная Австралии

Добавить комментарий

Войти с помощью: 