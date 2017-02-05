Тим Кэхилл был удален перед выходом на замену

Скандальный эпизод случился в матче австралийской А-лиги. Одним из главных участником событий стал форвард «Мельбурн Сити» Тим Кэхилл.

В конце дерби между с «Мельбурн Виктори» арбитр засчитал спорный автогол в ворота гостей. Это и стало поводом для потасовки между футболистами и тренерами команд. В это время Кэхилл готовился выйти на замену, но судьи решили показать ему красную карточку. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу «Мельбурн Виктори».

37-летний Тим долгое время выступал в английской Премьер-Лиге. С 2004 по 2012 года австралиец защищал цвета ливерпульского «Эвертона».

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»