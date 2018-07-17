Тим Кэйхилл завершил карьеру в сборной Австралии

Полузащитник Тим Кэйхилл объявил о завершении карьеры в австралийской сборной. Он защищал цвета своей национальной команды 14 лет.

«Сегодня тот день, когда я завершаю свою карьеру в составе сборной Австралии. Нельзя передать словами, что для меня значило представлять моя страну. Огромное спасибо за поддержку на протяжении всех лет, когда я надевал футболку с австралийским гербом», – написал Кэйхилл в твиттере.

В составе сборной Австралии 38-летний Кэйхилл выступал с 2004 года, всего за национальную команду нападающий провел 107 матчей.

Кэйхилл является лучшим бомбардиром в истории сборной Австралии – 50 голов. В составе команды он принял участие в четырех чемпионатах мира и отметился пятью голами (национальный рекорд).

На ЧМ-2018 австралиец сыграл в одном матче, выйдя на замену во встрече третьего тура группового этапа против команды Перу (0:2).

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Тима Кэйхилла