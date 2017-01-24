Тибо Куртуа: «Я никогда раньше не чувствовал себя так хорошо в «Челси»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа рассказал о своем нынешнем положении в лондонском клубе. Бельгиец очень тепло отозвался об атмосфере в клубе.

«Я никогда раньше не чувствовал себя так хорошо в «Челси», как сейчас.

Это касается в том числе и игры на поле: я действую решительно, когда этого требует ситуация. Порой за матч возникает всего одна или две ситуации, когда я в полной мере могу проявить себя. В недавнем матче с «Халлом» таких ситуаций было несколько больше.

Но я всегда готов помогать команде, и считаю, что за последние два сезона я серьезно улучшил свою игру. Сейчас чувствую себя очень уверенно.

К тому же сейчас в команде действительно хорошая атмосфера. Мы много шутим и подкалываем друг друга, но вместе с тем продолжаем усердно работать и наслаждаемся этим», — сказал Куртуа.

Напомним, что в последнее время в СМИ появлялась информация о возможном трансфере Куртуа в «Реал».

Бельгиец выступает в составе «синих» с 2014 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports