Тибо Куртуа: «Я не вижу себя в «Реале»

Голкипер «Челси» заявил, что не видит себе место в составе «галактикос». Его уважение и благодарность к «Челси» почти безграничны.

«Я не вижу себя в «Реале». Я вижу себя в «Челси». Этот клуб шесть лет назад обратил внимание на то, как я играл в Бельгии, и предоставил возможность подписать контракт. Они также дали мне провести три года в «Атлетико». Это помогло стать тем вратарем, каким являюсь сейчас.

По окончании сезона посмотрим, предложит ли «Челси» новый контракт. Пока предложения не было. Я счастлив в Лондоне и доволен успехами, которых добиваемся в нынешнем сезоне».

Текущий контракт Тибо Куртуа с «Челси» рассчитан до лета 2019 года. Бельгиец начал играть за «синих» с 2014 года. В нынешнем сезоне Куртуа провел 28 матчей в АПЛ, в которых пропустил 21 мяч и 13 раз сыграл «на ноль».

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian