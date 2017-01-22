Тибо Куртуа: «Слухами о конфликте между Костой и Конте пытаются дестабилизировать обстановку в «Челси»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа рассказал о ситуации с конфликтом Диего Косты и Антонио Конте. Бельгиец заявил, что слухи о конфликте не повлияли на команду.

«Безусловно, неприятно было услышать такие слухи о том, что Диего подрался или что-то в этом роде. У него была травма, он не мог тренироваться, вполне логично, что когда ты не готов на 100%, ты не тренируешься с командой.

На этой неделе он вернулся к тренировкам и хорошо работал, поэтому может сыграть в воскресенье. Диего очень предан своему делу, в этом нет никаких сомнений. Это видно в каждом матче.

Ни у кого в команде не было сомнений на этот счет, поэтому когда за день до матча с «Лестером» всплыли такие слухи, это стало сюрпризом для игроков, но на нас это никак не повлияло, ведь мы знаем правду.

Возможно, этим пытаются дестабилизировать обстановку в «Челси», но мы не дадим подобному случиться», – заявил Куртуа.

Напоним, ранее СМИ сообщали, что у Антони Конте и Диего Косты состоялся конфликт, в результате которого испанец не попал в заявку на матч с «Лестером».

В нынешнем розыгрыше АПЛ Диего Коста принял участие в 19 матчах и отметился 14 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com