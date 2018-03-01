Тибо Куртуа провел переговоры с «ПСЖ»

«ПСЖ» интересуется голкипером «Челси» Тибо Куртуа. Представители парижан в понедельник провели встречу с 25-летним футболистом и его отцом Тьерри в лондонском отеле.

Встреча продолжалась два часа. Стороны обсуждали финансовые и спортивные составляющие возможной сделки.

Куртуа заинтересован в игре за команду, которая способна выиграть Лигу чемпионов. Бельгийца настораживает отсутствие ДНК победителей у парижан, сообщил человек из окружения вратаря.

В услугах Куртуа также заинтересован «Реал». Мадридский клуб был близок к покупке голкипера в зимнее трансферное окно, но в последний момент переход не состоялся, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Переговоры отложены до лета.

Контракт Куртуа с «Челси» рассчитан до лета 2019 года.

Фото: Global Look Press

Источник: RTBF