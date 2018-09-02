Тибо Куртуа: «Мы с Навасом конкурируем, много смеемся. Разногласия создаются прессой»

Голкипер Тибо Куртуа после дебюта за «Реал» в матче 3-го тура примеры с «Леганесом» (4:1) рассказал об отношениях с вратарем Кейлором Навасом. Он говорит, что никаких проблем нет.

«Перед игрой Кейлор пожелал мне большой удачи.

Мы конкурируем, много смеемся, всегда выкладываемся на тренировках. Разногласия создаются прессой.

Я чувствую себя хорошо, хотя всегда непросто вливаться в команду, которая уже в рабочем ритме.

Не волнуюсь, даже несмотря на пропущенный гол. Нужно продолжать работать», – поделился мыслями бельгиец.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es