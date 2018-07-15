Тиаго Алькантара может перейти в «Манчестер Юнайтед» за 70 млн евро

Автор: Михаил Серебряков 0

Тиаго

«Манчестер Юнайтед» планирует включится в борьбу с «Барселоной» за игрока «Баварии» Тиаго Алькантару. Английский клуб готов предложить за 27-летнего футболиста 70 миллионов евро, в то время как каталонцы – не больше 60 миллионов. 

Сообщается, что основным инициатором трансфера в «Манчестер Юнайтед» является главный тренер  Жозе Мауринью – большой поклонник игрока сборной Испании.

Ранее стало известно, что «Бавария» готова продать футболиста за 70 миллионов евро.

Алькантара выступает в Бундеслиге с 2013 года.

Фото: Global Look Press
Источник:  donbalon.com

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