The Telegraph назвал Леонида Слуцкого одним из самых недооцененных тренеров современности

Известное британское издание опубликовало список самых недооцененных тренеров, которые достойны работать в Премьер-лиге. В нем нашлось место и бывшему тренеру ЦСКА и сборной России.

Леонид Слуцкий попал в один ряд с Леонарду Жардимом («Монако»), Люсьеном Фавром («Ницца»), Андре Виллаш-Боашем («Шанхай СИПГ») и другими. The Telegraph отметил, что Слуцкий трижды выигрывал чемпионат России с ЦСКА, а также впервые вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов.Экс-наставник российской сборной оказался единственным в списке, кто на данный момент не имеет занятости в каком-либо клубе.

Леонид Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 годы. В 2015 году 45-летний специалист возглавил сборную России, но после неудачи в чемпионате Европы-2016 подал в отставку. Ранее сообщалось о том, что Слуцкий может оказаться в тренерском штабе «Челси», однако в лондонском клубе эту информацию опровергли.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph