Теща Браво: «Видаль подрался в казино и заплатил, чтобы записи стерли с камер видеонаблюдения»

Пилар Лизана является тещей капитана сборной Чили Клаудио Браво. Она раскритиковала полузащитника команды Артуро Видаля.

«Моя дочь сказала то, что мы все знаем о происходящем в сборной. Пицци не наказывает тех, кого должен был наказать, и теперь Чили рыдает.

Это было года полтора назад. Браво ничего не говорил. У меня есть племянник, который работает в казино Монтичелло. Он рассказал мне, что там была драка. Племянник рассказал, что это был Видаль. Он пришел пьяным, ушел в 7 утра и заплатил казино, чтобы стерли записи с камер видеонаблюдения», – рассказала Лизана.

Напомним, в сентябре 2015 года Видаль покинул расположение сборной Чили после очередного посещения казино.

Фото: Global Look Press

Источник: Página 7 Chile

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»