Тьерри Анри возглавил «Монако», Дениса Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности, игроки «Томи» протестуют против долгов. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 13 октября.

1. Дениса Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности

Причина — невыполнение решения суда.

2. Арсен Венгер может стать спортивным директором «ПСЖ»

У главного тренера парижан Томаса Тухеля напряженные отношения с нынешним спортивным директором Антеру Энрике.

3. Игроки «Томи» протестуют против долгов по зарплате

Матч 16-го тура тура Олимп-ФНЛ «Томь» – «Сочи» начался на шесть минут позже запланированного времени.

4. Избитый чиновник за 100 миллионов рублей готов помириться с Кокориным и Мамаевым

Это зарплата потерпевшего куратора создания лимузина президента за 25 лет службы.

5. Тьерри Анри возглавил «Монако»

На пост главного тренера Анри заступит 15 октября.

Фото: Global Look Press

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