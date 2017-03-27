Тьерри Анри: «Сменить Венгера? Это не зависит от меня»

Экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера «канониров». На этом посту француз может сменить Арсена Венгера.

«Сменить Венгера? Не знаю. Это не зависит от меня. Да, мы говорим о клубе моего сердца, но я не витаю в облаках. Мое имя, как я слышал, ассоциируется с успехами Венгера, но мне сложно что-то комментировать, потому что я очень уважаю этого тренера. Кроме того, мне еще многому нужно учиться в плане тренерской работы», — заявил Тьерри Анри.

Контракт Арсена Венгера завершается предстоящим летом, и в Англии не уверены, что стороны продлят сотрудничество.

Тьерри Анри провел за «Арсенал» 377 матчей и забил 228 голов, став лучшим бомбардиром лондонского клуба в истории. Сейчас француз работает ассистентом главного тренера сборной Бельгии.