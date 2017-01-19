Тьерри Анри: «Санчес может перейти в «Баварию», к другу Видалю»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Анри

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о ситуации с контрактом форварда Алексиса Санчеса. Француз не исключает перехода чилийского форварда в другой клуб.

«Я хочу, чтобы он продлил соглашение, все хотят. Это непросто для клуба, но именно поэтому там есть люди, которые могут это уладить.

Как фанат «Арсенала» я хочу, чтобы Алексис остался навсегда, потому что он будущее клуба, как и Озил.

Если Санчес соберется уйти, то можно представить интерес «Баварии», «ПСЖ». Может, Алексис присоединится к своему другу Видалю в Мюнхене.

Но, Алексис, не слушай никого, найди возможность остаться», – сказал Анри.

Алексис Санчес выступает за «Арсенал» с 2014 года. За это время чилиец сыграл 86 матчей и забил 43 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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