Тьерри Анри поддержал Александра Головина после игры с «Марселем»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри публично поддержал в раздевалке команды полузащитника Александра Головина после матча 20-го тура Лиги 1 с «Марселем» (1:1). Он не реализовал решающий момент.

Россиянин вышел на поле с первых минут и в начале второго тайма не реализовал выход один на один.

«После игры Анри остался доволен игрой Головина, а по моменту с промахом сказал в раздевалке: «Ничего страшного, в следующий раз забьешь», – сообщил источник, близкий к клубу.

В этом сезоне Головин провел за монегасков 14 игр и сделал две голевые передачи.

«Монако» после 20-ти туров набрал 14 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

Фото: ФК «Монако»

Источник: Р-Спорт»