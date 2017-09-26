Тьерри Анри: «Лукаку, Мората и Кейн пока не игроки мирового класса»

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился мыслями о лучших форвардах современности. Он выделил Серхио Агуэро, Альваро Морату, Харри Кейна и Ромелу Лукаку.

«Агуэро ближе всех к статусу игрока мирового класса ввиду того, как долго он делает свое дело в премьер-лиге, демонстрируя уровень из года в год. Серхио стал чемпионом Англии, дошел до финала чемпионата мира. Он дольше всех показывает свой уровень, поэтому следует отдать ему должное. По-моему, мы порой не замечаем Агуэро, словно бы всего этого не было. Но мы все сходимся во мнении, что он, как показывает статистика, лучший.

Что касается Мораты, Кейна и Лукаку, то они выйдут на мировой уровень, но пока они не там. Ромелу только недавно появился в «Манчестер Юнайтед», он еще не играл в Лиге чемпионов. Мы постоянно рассуждаем о футболистах мирового класса, всегда есть споры. Но Агуэро ближе всех к этому статусу.

Остальные, нисколько не сомневаюсь, тоже выйдут на мировой уровень. Кейн сам говорил, что он пока не в этом пуле ввиду причин, которые я упоминал. Мы должны радоваться, что эти парни играют в премьер-лиге», — сказал Анри.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»