Тьерри Анри: «Лукаку, Мората и Кейн пока не игроки мирового класса»

Автор: Владимир Шевелев 0

Тьерри Анри

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился мыслями о лучших форвардах современности. Он выделил Серхио Агуэро, Альваро Морату, Харри Кейна и Ромелу Лукаку.

«Агуэро ближе всех к статусу игрока мирового класса ввиду того, как долго он делает свое дело в премьер-лиге, демонстрируя уровень из года в год. Серхио стал чемпионом Англии, дошел до финала чемпионата мира. Он дольше всех показывает свой уровень, поэтому следует отдать ему должное. По-моему, мы порой не замечаем Агуэро, словно бы всего этого не было. Но мы все сходимся во мнении, что он, как показывает статистика, лучший.

Что касается Мораты, Кейна и Лукаку, то они выйдут на мировой уровень, но пока они не там. Ромелу только недавно появился в «Манчестер Юнайтед», он еще не играл в Лиге чемпионов. Мы постоянно рассуждаем о футболистах мирового класса, всегда есть споры. Но Агуэро ближе всех к этому статусу.

Остальные, нисколько не сомневаюсь, тоже выйдут на мировой уровень. Кейн сам говорил, что он пока не в этом пуле ввиду причин, которые я упоминал. Мы должны радоваться, что эти парни играют в премьер-лиге», — сказал Анри.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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