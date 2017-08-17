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Тьерри Анри: «Кубок чемпионов Англии должен носить имя сэра Алекса Фергюсона»

Автор: Владимир Шевелев 0

Тьерри Анри

Бывший форвард «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Тьерри Анри заявил, что кубок чемпионов Англии должен быть назван в честь экс-главного тренер «МЮ» сэра Алекса Фергюсона.

«Когда мы встретились с ним в первый раз, я назвал его «Мистер премьер пига». Тринадцать титулов. Только вдумайтесь — 13! Это невероятно. Этот трофей должен носить его имя.

Меня сложно обвинить в том, что я болельщик «Манчестер Юнайтед», и, возможно многие не согласятся с моим мнением, но я считаю, что так и надо поступить. 13 титулов. Это слишком много», — сказал Анри.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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