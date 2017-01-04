«Терек» объявил о переходе Бернарда Бериши

Игрок сборной Косово стал первым новичком грозненского клуба в нынешнее трансферное окно.

Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на 3,5 года, сумма трансфера не сообщается. С 2016 года Бериша играл за «Анжи», перейдя в него из «Скендербеу». В составе махачкалинской команды хавбек провел 30 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.



«Знаю, что многие болельщики «Терека» очень хотели видеть Бернарда в нашей команде. Его по праву называют одним из лучших атакующих полузащитников в лиге. Надеемся, что эти свои качества Бериша проявит и приумножит в нашем клубе, с нашей с вами помощью, при нашей поддержке. Добро пожаловать в «Терек», Бернард!» — написал в своем Instagram президент «Терека» Магомед Даудов.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: официальный сайт ФК «Терек»