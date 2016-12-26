«Терек» договорился о переходе Бернарда Бериши

Нападающий «Анжи» Бернард Бериша в ближайшие дни станет игроком грозненского «Терека». Стороны уже договорились о переходе.

25-летний футболист из Косово подпишет с «Тереком» контракт сроком на 3,5 года. Сумма сделки не разглашается.

«Принципиальная договоренность о трансфере достигнута между президентом грозненцев Магомедом Даудовым и руководством махачкалинского клуба. Первый новичок чеченского клуба в зимнее трансферное окно отправится с командой на зарубежные сборы, которые начнутся в середине января», — заявила пресс-служба «Терека».

В этом сезоне Бериша в 17 матчах чемпионата России забил три мяча и отдал две голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Терек»