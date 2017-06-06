«Терек» будет переименован в «Ахмат»

Автор: Дмитрий Темников 0

Терек

Грозненский «Терек» получит новое название. Об этом сообщил директор чеченского клуба Ахмед Айдамиров.

«Совет клуба принял решение о переименовании клуба в «Ахмат». Мы написали прошение главе республики Рамзану Кадырову. Надеюсь, официально название клуба поменяется до начала чемпионата России.

Почему команда будет переименована? Были многочисленные обращения болельщиков. Благодаря первому президенту Ахмату Кадырову клуб существует. Поэтому совет принял решение, что теперь клуб будет носить название не «Терек», а «Ахмат». Будем стараться оправдать это название», — заявил Айдамиров.

По завершении прошедшего сезона РФПЛ «Терек» занял 5-е место в турнирной таблице. Этот результат стал рекордным за всю историю клуба.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС

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