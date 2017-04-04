Тер Штеген заявил, что его переход в «Манчестер Сити» вполне возможен

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген подчеркнул, что не отбрасывает возможность перехода в «Манчестер Сити». Прошлым летом СМИ сообщали об интересе «горожан» к немецкому стражу ворот.

«Я стараюсь делать все возможное для себя и для команды, выкладываюсь и отдаю все самое лучшее. Переход в «Манчестер Сити»? Никогда не знаешь, что произойдет дальше. Я живу настоящим, это самое важное. Я счастлив здесь с моими партнерами и друзьями, и я надеюсь выиграть еще много трофеев. Это моя цель», – сказал тер Штеген.

Действующий контракт тер Штегена рассчитан до июня 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 35 матчей, пропустив 33 гола. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего вратаря в 22 миллиона евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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