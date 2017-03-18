Тьемуэ Бакайоко впервые получил вызов в сборную Франции из-за травмы Поля Погба

Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко вызван на ближайшие матчи сборной Франции. Об этом сообщается на официальном сайте национальной сборной.

Для хавбека данный вызов в команду стал первым в карьере. Как известно, 22-летний Тьемуэ заменит в заявке французов Поля Погба. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» получил травму в матче с «Ростовом».

В текущем сезоне Лиги 1 Бакайоко сыграл за монегасков 25 матчей, забив 2 гола. Его мяч в ворота английского «Манчестер Сити» вывел княжеский клуб в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Федерация футбола Франции