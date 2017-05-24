Тьемуэ Бакайоко о «ПСЖ»: «Не могу перейти в клуб, который оказался позади меня»

Полузащитник «Монако» Тьемуэ Бакайоко прокомментировал слухи о возможном переходе в «ПСЖ». Футболист нелестно высказался в адрес парижан.

«Я не могу уехать из «Монако» в «ПСЖ». Это невозможно, потому что я только что стал чемпионом, опередив Париж. Я не могу перейти в клуб, который оказался позади меня.

«ПСЖ» – клуб, который я остается в моем сердце, потому что я парижанин. Я был сторонником «ПСЖ», как и моя семья», – сказал Бакайоко.

В текущем сезоне игрок провел 32 матча в чемпионате Франции, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Telegraph