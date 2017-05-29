Телерейтинги РФПЛ сократились на 20%

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

тв камера

Телерейтинги РФПЛ сократились за год на 20%. А за последние три года – в более чем полтора раза.

Телеаудитория матчей Российской футбольной премьер-лиги за год сократилась на 18,2% — до 662,6 тыс. человек, следует из данных, предоставленных телеизмерительной компанией Mediascope (бывший TNS), подготовленных по запросу Rambler News Service.

Рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от общей численности исследуемой аудитории. — RNS) чемпионата России по футболу по итогам сезона составил 1%, сократившись за год на 0,2%.

Матчи сезона 2016/17 транслировались только по телеканалу «Матч ТВ». В предыдущем сезоне чемпионат транслировали телеканалы НТВ, «Первый», «Россия-2» и «Матч ТВ».

Телерейтинги РФПЛ по сравнению с сезоном-2013/14 упали уже более чем в полтора раза: тогда средний рейтинг футбольных трансляций, выходивших на каналах НТВ и «Первый», сорставил 1,7%, а средняя аудитория – 1,16 млн зрителей.

Фото: Сергей Дроняев
Источник:  Rambler News

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Погребняк

Павел Погребняк и Виталий Дьяков отказались расторгать контракты с «Динамо»

Краснодар

ФК «Краснодар» призвал к отказу от влияния на судей и введению видеоповторов

фксм фаны

Болельщики «Спартака» выбежали на поле после матча с «Амкаром»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 