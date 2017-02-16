Телеаудитория РФПЛ за год сократилась почти на четверть

Автор: Антон Муша 0 Comments

По данным компании Mediascope, количество телезрителей, смотревших матчи первого круга, существенно снизилось по сравнению с прошлогодним показателем.

Сообщается, что первый круг чемпионата России привлек на 22,3% меньше телезрителей, чем в прошлом году. В сезоне-2015/16 аудитория первого круга составила 824,85 тысяч человек. В текущем сезоне первую половину чемпионата посмотрели 640,667 тысяч человек. Тенденция к снижению зрительского интереса продолжается не первый год. С сезона-2014/15 отрицательный прирост составил 23,7%, а с 2013/14 — 44,76%.

Напомним, что чемпионат России возобновится 3 марта.

Фото: Global Look Press
Источник: RNS

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Антон Муша
Антон Муша
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