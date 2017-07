Экс-форвард сборной Англии Тедди Шерингем возглавил индийский клуб «Атлетико де Калькутта». На этом посту он сменил испанского специалиста Хосе Франсиско Молину, под руководством которого клуб стал чемпионом индийской суперлиги-2016.

Последним местом работы 51-летнего Шерингема был английский клуб второго дивизиона «Стивенэйдж». Стоит отметить, что сезон в индийской суперлиге начнется первого октября.

We give you our head coach for the 4th edition of the @IndSuperLeague , Teddy Sheringham! #ATK #AamarBukeyATK pic.twitter.com/qWwHYo2yHk

— Atlético de Kolkata (@atletidekolkata) 14 июля 2017 г.