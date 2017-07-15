Тедди Шерингем возглавил индийский клуб

Автор: Евгений Морозов 0

Экс-форвард сборной Англии Тедди Шерингем возглавил индийский клуб «Атлетико де Калькутта». На этом посту он сменил испанского специалиста Хосе Франсиско Молину, под руководством которого клуб стал чемпионом индийской суперлиги-2016.

Последним местом работы 51-летнего Шерингема был английский клуб второго дивизиона «Стивенэйдж». Стоит отметить, что сезон в индийской суперлиге начнется первого октября.

Фото: Global Look Press
Источник: Twitter

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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