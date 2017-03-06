Тайфун Коркут стал главным тренером «Байера» до конца сезона

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Руководство леверкузенского «Байера» подписало контракт с новым главным тренером. Об этом стало известно сегодня.

«Аспириновых» возглавил 42-летний специалист Тайфун Коркут. Известно, что соглашение с турком подписано до завершения текущего сезона. О сумме зарплаты Коркута в команде ничего не сообщается.

Напомним, вчера леверкузенцы уволили с аналогичного поста Роджера Шмидта. В текущем сезоне Бундеслиги «львы» набрали 30 очков, клуб идет на 10-м месет в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Итсочник: Kicker

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