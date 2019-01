Та, чье имя нельзя называть. Задорная подруга всех бразильских футболистов от Роналдиньо до Неймара

View this post on Instagram

Campeãs The World Sea Eilat Footvolley!!! . . Fui convidada para jogar com a craque @josyfutevolei o The World Sea Eilat Footvolley um Mundial com 13 duplas femininas de 7 países diferentes, muito bom ver o crescimento do esporte como um todo e mais ainda na categoria feminina, uma grande conquista para o esporte ! Muito obrigada @cbfv_futevolei_brasileiro e @eilat_footvolley por fazerem isso possível, a felicidade não cabe de tão grande com o segundo título consecutivo em duas semanas. . . Fruto de muito esforço e nada mais justo que agradecer a todos os que estão cmg nessa batalha, aos meus treinadores e parceiros MUITO obrigada por acreditarem em mim, sem vcs sem seria muito mais difícil! OBRIGADA! . . Amigos e seguidores que sempre estão aqui vibrando por mim, gratidão! Vocês são demais! . . 🙏🏻🏆🇧🇷🥇