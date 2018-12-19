«Тоттенхэм» нашел замену Маурисио Почеттино

«Тоттенхэм» рассматривает вариант замены Маурисио Почеттино, если аргентинский специалист покинет клуб. «Шпоры» уже нашли кандидатуру на пост главного тренера.

Лондонский клуб интересуется Эдди Хау. На данный момент специалист руководит «Борнмутом». Англичанин считается основным претендентом на пост главного тренера «Тоттенхэма», если Почеттино по окончании сезона возглавит «Манчестер Юнайтед» или «Реал».

Напомним, что Эдди Хау является главным тренером «Борнмута» с 2012 года. Команда под его руководством занимает в АПЛ 11-е место с 23 очками.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Daily Mail