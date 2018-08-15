Сын Саввиди анонсировал переход Понтуса Вернблума в ПАОК

Джордж Саввиди, сын владельца ПАОКа Ивана Саввиди, анонсировал скорый переход в греческий клуб бывшего полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума. Стороны достигли договоренности относительно условий контракта, по условиям которого годовой оклад шведского футболиста составит 1,8 миллиона евро.

Таким образом, Вернблум станет самым высокооплачиваемым игроком ПАОКа. Хавбек переходит в греческий клуб на правах свободного агента после истечения соглашения с ЦСКА.

Понтус Вернблум долгое время вел переговоры с ПАОКом, однако они не увенчались успехом. На днях стало известно о возобновлении диалога между сторонами.

Примечательно, что сын Саввиди уже анонсировал переходы игроков в ПАОК подобным образом. Ранее он также сообщал о трансферах форварда Лео Родригеса Лимы из «Ахмата» и защитника Евгения Хачериди из киевского «Динамо».

Фото: Global Look Press

Источник: «инстаграм» Джорджа Саввиди