Сын Пеле осужден за торговлю наркотиками и отмывание денег на 12 лет

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Эдиньо

Сын легендарного Пеле осужден за торговлю наркотиками и отмывание денег. Эдиньо грозит большой срок.

Бывший вратарь «Сантоса» Эдиньо сдался бразильской полиции для отбытия тюремного срока. В 2014-м сын Пеле был осужден за торговлю наркотиками и отмывание денег на 33 года. Эдиньо не понравилось обвинение в отмывании денег: экс-футболист уверял, что не делал этого. Суд рассмотрел его апелляцию и сократил срок заключения до 12 лет и 10 месяцев.

После этого Эдиньо сдался полиции. Однако сын Пеле продолжает утверждать, что не виновен в предъявленных преступлениях, и обещает и дальше оспаривать решение суда.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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