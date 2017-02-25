Сын Пеле осужден за торговлю наркотиками и отмывание денег на 12 лет

Сын легендарного Пеле осужден за торговлю наркотиками и отмывание денег. Эдиньо грозит большой срок.

Бывший вратарь «Сантоса» Эдиньо сдался бразильской полиции для отбытия тюремного срока. В 2014-м сын Пеле был осужден за торговлю наркотиками и отмывание денег на 33 года. Эдиньо не понравилось обвинение в отмывании денег: экс-футболист уверял, что не делал этого. Суд рассмотрел его апелляцию и сократил срок заключения до 12 лет и 10 месяцев.

После этого Эдиньо сдался полиции. Однако сын Пеле продолжает утверждать, что не виновен в предъявленных преступлениях, и обещает и дальше оспаривать решение суда.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC