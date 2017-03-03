Сусо, Адем Ляйич и еще два футболиста из Италии входят в сферу интересов «Спартака»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Промес

«Спартак» ищет замену Квинси Промесу. В списке «красно-белых» находятся сразу 4 футболиста из Италии.

Квинси Промес может покинуть московский «Спартак» в летнее трансферное. Голландец входит в сферу интересов английских клубов. «Спартак», в случае ухода Промеса, рассчитывает выручить около 20 миллионов евро. Transfermarkt оценивает голландского полузащитника в 17,5 миллионов евро.

В расширенном списке красно-белых фигурируют игроки «Милана» Сусо и Мбайе Ньянг, один из лидеров атаки «Ромы» Диего Перотти, а также футболист «Торино» Адем Льяич.

В 14-ти матчах текущего сезона РФПЛ Квинси забил шесть мячей и отдал семь результативных передач. «Спартак» лидирует в чемпионате России и опережает «Зенит» на 5 очков, а ЦСКА на три.

Квинси Промес: «Хочу выигрывать постоянно!»

Фото: официальный сайт «Спартака»
Источник: Федеральное агентство новостей (ФАН)

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Никита Пронин

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