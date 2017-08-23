Эдер: «Супруга сказала: «Мы едем в Россию»

Новичок московского «Локомотива» Эдер дал первый комментарий в качестве игрока красно-зеленых. Сегодня ночью португалец перешел в столичный клуб на правах аренды.

Я счастлив стать частью «Локомотива». Последние дни находился в ожидании, а во вторник все решилось. Я прошел медосмотр, а позже с супругой Санн мы отправились на встречу с президентом «железнодорожников». Мнение супруги имеет важное значение, она сказала: «Все правильно, едем в Россию». Я сразу поставил подпись.

Постараюсь оправдать ожидания не только болельщиков моей новой команды, но и сборной Португалии. В соцсетях мне уже пишут приветствия — приятно было узнать, что в России с симпатией относятся к моей национальной команде», —

Напомним, Эдер стал автором единственного гола в финале Евро-2016. В прошлом сезоне 29-летний нападающий выступал за «Лилль», в 31 матче за французов забив 6 голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Локомотив»