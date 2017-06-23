Матч Суперкубка России начнется в 21:00 по московскому времени

Автор: Дмитрий Темников 0

суперкубок России

Игра за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» будет показана на Первом канале. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

«Суперкубок покажет Первый канал, мы получили соответствующее подтверждение. Время начала матча —  21:00 по мск.

Сейчас не жарко, но в июле погода может поменяться, поэтому время начала выбрали позднее. Рассчитываем на большой зрительский интерес», – заявил Прядкин.

Напомним, встреча пройдет 14 июля. Московские клубы будут играть на арене «Локомотив».

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

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