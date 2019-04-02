Суперкубок России-2019 пройдет на «ВТБ-Арене», Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым игроком мира. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 апреля.

1. Суперкубок России-2019 пройдет на новом стадионе «Динамо»

Матч состоится 6 июля.

2. Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира

В сезоне 2018/19 аргентинец заработал 130 млн евро.

3. На первых матчах полуфинала Кубка России будет работать VAR

В РПЛ система видеопомощи арбитрам появится в следующем сезоне.

4. Джанлуиджи Буффон определился со своим будущим в «ПСЖ»

41-летний голкипер готов переподписать соглашение с парижанами.

5. Фанат праздновал чемпионство «Расинга» с черепом своего деда



Клуб из из Авельянеды стал чемпионом Аргентины впервые с 2014 года.

Фото: Global Look Press

Еженедельник «Футбол. Хоккей» Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею