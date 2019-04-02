Суперкубок России-2019 пройдет на «ВТБ-Арене», Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым игроком мира. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 апреля.
1. Суперкубок России-2019 пройдет на новом стадионе «Динамо»
Матч состоится 6 июля.
2. Лионель Месси стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
В сезоне 2018/19 аргентинец заработал 130 млн евро.
3. На первых матчах полуфинала Кубка России будет работать VAR
В РПЛ система видеопомощи арбитрам появится в следующем сезоне.
4. Джанлуиджи Буффон определился со своим будущим в «ПСЖ»
41-летний голкипер готов переподписать соглашение с парижанами.
5. Фанат праздновал чемпионство «Расинга» с черепом своего деда
Клуб из из Авельянеды стал чемпионом Аргентины впервые с 2014 года.
Фото: Global Look Press