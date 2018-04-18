Суперкубок России-2018 может пройти за границей или на стадионе «Динамо»

Автор: Михаил Серебряков 0

Supercup Russia-2018

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига рассматривает различные варианты проведения Суперкубка России-2018. Матч может пройти на реконструированном стадионе «Динамо». 

— Есть вариант проведения матча на стадионе «Динамо», при его готовности будем вести переговоры с руководством арены, хороший, удобный и доступный стадион,- сказал Прядкин. — Или за пределами страны, несколько предложений мы имеем. У нас есть предложения, думаем по этому поводу. Если матч за Суперкубок будет за границей, то мы должны проводить его сразу после окончания первой части чемпионата в зимнюю паузу.

Одним из вариантов был Казахстан, но там сменилось руководство федерации. Прежние руководители хотели провести матч в Астане или Алма-Ате. Новое руководство к этой теме не возвращалось.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

сборная России

Матч Россия – Турция может быть перенесен со стадиона «Динамо» на стадион ЦСКА

Динамо_стадион

Матч Россия – Турция перенесен со стадиона «Динамо»

тв камера

23 марта. 16:00. Видеотрансляция матча «Черноморец» – «Армавир»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 