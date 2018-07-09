Суперкубок Испании будет разыгран в одном матче, который, вероятно, пройдет в Марокко

Автор: Михаил Серебряков 0

Севилья-Барселона

Формат Суперкубка Испании претерпел изменения. Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес сообщил, что обладатель трофея в этом году будет определен в одном матче.

Ранее команды проводили две игры – на своем и на чужом поле. В 2018 году за Суперкубок Испании поспорят «Барселона» и «Севилья».

Матч, вероятно, состоится 12 августа в Танжере. Этот город расположен на севере Марокко.

Каждая команда получит в свое распоряжение квоту в размере 6 тысяч билетов на игру. Остальные билеты будут продаваться через интернет.

Фото: Global Look Press
Источник: As

 

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