Суперкомпьютер предсказал «Челси» победу в АПЛ, «Арсеналу» – 5-е место, «МЮ» – 6-е

Ученые Салфордского университета использовали суперкомпьютер для предсказания итогов чемпионата Англии-2016/17. Чемпионом, по мнению машины, станет «Челси».

Машина SAM (Sports Analytics Machine) рассчитала результаты всех оставихся матчей АПЛ и пришла к выводу, что нынешний лидер «Челси» станет чемпионом с отрывом в 7 очков.

Второе место, по прогнозам компьютера, займет «Тоттенхэм», который на одно очко опередит «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

«Арсенал» впервые с сезона-1995/96 займет пятое место, а шестым будет «Манчестер Юнайтед».

Фото: Global Look Press / BBC

Источник: BBC