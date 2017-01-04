«Суонси» возглавил бывший ассистент Карло Анчелотти

Предыдущий наставник «лебедей», американец Боб Брэдли, продержался на посту всего три месяца. После 20 туров «Суонси» с 15-ю очками занимает 19-е место.

Официальный сайт клуба сообщил о назначении на должность главного тренера английского специалиста Пола Клемента. Соглашение рассчитано на 2,5 года.

8 января Клементу исполнится 45 лет. Его тренерский путь начался в 1996 году в академии «Челси». Клемент успел поработать с молодежной сборной Ирландии и «Фулхэмом», после чего вернулся к «пенсионерам». В 2009 году Пол стал ассистентом Карло Анчелотти, вместе они привели команду к победе в чемпионате Англии. После «Челси» в качестве помощника Анчелотти Клемент успешно работал в «Реале», ПСЖ и «Баварии». В сезоне-2015/16 Клемент впервые попробовал силы в роли главного тренера — в клубе Чемпионшипа «Дерби Каунти».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФК «Суонси»