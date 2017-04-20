Сумма трансфера Войцеха Щенсны в «Наполи» может составить 10 миллионов евро

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Войцех Щесны

Польский голкипер лондонского «Арсенала» Войцех Щенсны может перейти в другой клуб. Футболист может перебраться в итальянский топ-клуб.

Руководство «Наполи» планирует приобрести вратаря летом. 27-летний Войцех выступает на правах аренды в «Роме», но столичная команда не будет подписывать с ним контракт. Одна из основных причин такого решения — неготовность платить «Арсеналу» 10 миллионов евро. Неаполитанцы же могут найти данную сумму ради перехода Щенсны.

В текущем сезоне Серии А поляк сыграл за «волков» в 32 матчах. На его счету 27 пропущенных мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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