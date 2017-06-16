Сумма неустойки в контракте Криштиану Роналду составит 1 миллиард евро

Автор: Дмитрий Темников 0

 

Криштиану Роналду

СМИ называют сумму неустойки в контракте Криштиану Роналду с мадридским «Реалом». Об этом сообщает британский журналист Кавех Сохлекол.

«Роналду не собирается менять своего решения покинуть клуб. Он не чувствует должного уважения от «Реала». Неустойка в его контракте – 1 миллиард евро», – написал Сохлекол на своем аккаунте в Twitter.

Напомним, сегодня появились новости о скором уходе португальца из испанского гранда. Главная причина — завышенные цены на налоги в королевстве.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальная страница Кавеха Сохлекола в Twitter

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