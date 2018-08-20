Судья-трансгендер покоряет Англию

Судья-трансгендер Люси Кларк будет работать в Англии. Арбитр начнет обслуживать игры женских команд.
Люси, ранее известный под именем Ник, собирается продолжить карьеру в женском футболе. Однако в планы судьи входит и работа с мужскими командами: 46-летний арбитр обслуживал матчи юниоров и полупрофессиональных команд, когда еще был мужчиной.
Как известно, Кларк — первый в истории футбола судья-трансгендер. Люси собирается сменить пол с помощью операции в следующем году.
Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail