Судья-трансгендер покоряет Англию

Судья-трансгендер Люси Кларк будет работать в Англии. Арбитр начнет обслуживать игры женских команд.

Люси, ранее известный под именем Ник, собирается продолжить карьеру в женском футболе. Однако в планы судьи входит и работа с мужскими командами: 46-летний арбитр обслуживал матчи юниоров и полупрофессиональных команд, когда еще был мужчиной.

Как известно, Кларк — первый в истории футбола судья-трансгендер. Люси собирается сменить пол с помощью операции в следующем году.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail