Судья РФПЛ не сумел сдать тест

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Карасев

Судья Антон Кобзев не сумел правильно сдать тест на физподготовку. Этот случай не единственный в текущее межсезонье.

Арбитр РФПЛ Антон Кобзев на сборе в Турции не сдал тест по правилам. Также его коллеги Юрий Апонасенко и Алексей Лебедев не сумели выполнить нормы бегового «йо-йо» теста.

Напомним, что несколько дней назад экзамен по физической подготовке не прошел Игорь Федотов.

Ранее травму получил Сергей Карасев. Не сдавали тесты Алексей Николаев и восстанавливавшийся после травмы Рашид Абусуев.

Фото: Global Look Press

ИсточникСпорт-Экспресс

 

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Владимир Шевелев

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