Судья РФПЛ не сумел сдать тест

Судья Антон Кобзев не сумел правильно сдать тест на физподготовку. Этот случай не единственный в текущее межсезонье.

Арбитр РФПЛ Антон Кобзев на сборе в Турции не сдал тест по правилам. Также его коллеги Юрий Апонасенко и Алексей Лебедев не сумели выполнить нормы бегового «йо-йо» теста.

Напомним, что несколько дней назад экзамен по физической подготовке не прошел Игорь Федотов.

Ранее травму получил Сергей Карасев. Не сдавали тесты Алексей Николаев и восстанавливавшийся после травмы Рашид Абусуев.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс