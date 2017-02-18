Судья РФПЛ не сумел сдать тест

Судья Антон Кобзев не сумел правильно сдать тест на физподготовку. Этот случай не единственный в текущее межсезонье.
Арбитр РФПЛ Антон Кобзев на сборе в Турции не сдал тест по правилам. Также его коллеги Юрий Апонасенко и Алексей Лебедев не сумели выполнить нормы бегового «йо-йо» теста.
Напомним, что несколько дней назад экзамен по физической подготовке не прошел Игорь Федотов.
Ранее травму получил Сергей Карасев. Не сдавали тесты Алексей Николаев и восстанавливавшийся после травмы Рашид Абусуев.
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс