Судья по делу кальчополи: «Отдать скудетто «Интеру» вместо «Ювентуса» — серьезная ошибка»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Итальянский судебный пристав Карло Порчедду поговорил о корупционном скандале  Серии А в сеоне 2005/06. Судья рассматривал дело кальчополи 11 лет назад.

«Готов принаться: решение отобрать титул сезона 2005/06 у «Ювентуса», а также его последующее пприсвоение «Интеру»- серьезная ошибка. Против «Ювентуса» не было существенных докаательств. Но чрезвычайный комиссар федерации назначил группу из своих друзей. Один из его товарищей являлся членом совета директоров «Интера». Именно поэтому «нерадзурри» и получили скудетто», — заявил Порчедду.

Напомним, Федеральный суд Италии обвинил руководителей «бьянконери» в подкупе футбольных арбитров. Команда была наказана лишением чемпионства и переводом в Серию B.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Unione Sarda

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Аурелио Де Лаурентис готов продать «Наполи» катарцам

Аллегри рассказал, почему «Ювентус» победил в шести играх Серии А подряд

Лига Европы. «Севилья» обыгрывает «Валенсию», «Ювентус» уступает «Бенфике»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 