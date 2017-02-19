Судья по делу кальчополи: «Отдать скудетто «Интеру» вместо «Ювентуса» — серьезная ошибка»

Итальянский судебный пристав Карло Порчедду поговорил о корупционном скандале Серии А в сеоне 2005/06. Судья рассматривал дело кальчополи 11 лет назад.

«Готов принаться: решение отобрать титул сезона 2005/06 у «Ювентуса», а также его последующее пприсвоение «Интеру»- серьезная ошибка. Против «Ювентуса» не было существенных докаательств. Но чрезвычайный комиссар федерации назначил группу из своих друзей. Один из его товарищей являлся членом совета директоров «Интера». Именно поэтому «нерадзурри» и получили скудетто», — заявил Порчедду.

Напомним, Федеральный суд Италии обвинил руководителей «бьянконери» в подкупе футбольных арбитров. Команда была наказана лишением чемпионства и переводом в Серию B.

Фото: Global Look Press

Источник: L’Unione Sarda