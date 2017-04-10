Суд рассмотрит апелляцию Александра Кокорина 13 апреля

Жалобу Александра Кокорина рассмотрят 13 апреля. Об этом заявила Пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

«Рассмотрение апелляционной жалобы назначено к рассмотрению в районном суде на 13 апреля в 12.00 по московскому времени», – сказала Дзюрко.

Напомним, в ночь на 26 февраля инспектор ДПС остановил автомобиль «Бентли», за рулем которого находился Кокорин. На игрока был составлен административный протокол за выезд на встречную полосу. Также в пресс-службе столичной полиции сообщили, что Кокорин ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Александр забил 4 гола и отдал столько же голевых передач в текущем сезоне. «Зенит» вместе с ЦСКА делит вторую и третью строчку в турнирной таблице. Лидер чемпионата «Спартак» опережает их на 8 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС