Суд продлил арест Александра Кокорина и Павла Мамаева до 25 сентября

В Пресненском районном суде состоялось заседание по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Футболистам продлили арест.

Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября. Они находятся в СИЗО с октября по делу о двух драках в Москве вместе с Кириллом Кокориным и их другом Александром Протасовицким.

Обвинение просило продлить срок содержания под стражей для футболистов еще на полгода, до сентября. Защита ходатайствовала о возвращении дела прокурору.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»